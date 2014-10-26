惠普为旗下中国H3C企业网络业务寻觅买主--华尔街日报

路透10月24日 - 据《华尔街日报》引述知情人士报导，惠普(HPQ.N)开始在中国向私募公司探询收购惠普在华企业网络业务的意愿。

该报称，预计惠普至少会出售该业务51%的权益。如果全部出售，这项业务(H3C Technologies Co，简称H3C)估值可能约为50亿美元。

惠普拒绝对该报导置评。

《华尔街日报》称，交易若要获得中国政府批准，买家可能需要设在中国。

报导称，另一家中国科技公司也可能购买H3C，尽管更有可能卖给一家私募公司。该报未提供潜在买家的名称。H3C在中国是企业数据网络设备的一家主要供应商。

在美国政府监控计划的消息曝出之后，诸如思科(CSCO.O)、IBM(IBM.N)和微软(MSFT.O)等美国科技公司都受到牵连，导致它们在中国的业务面临麻烦。

《华尔街日报》称，由于惠普想继续利用H3C的低生产成本，可能在该公司保留数量不小的少数股权。(完)

(编译 李春喜; 审校 蔡美珍)

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