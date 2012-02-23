惠普与戴尔称密切关注富士康涨薪

惠普与戴尔称，正在密切关注为苹果公司组装iPhone的中国工人工资的大幅上涨。若劳动力成本持续升高，他们或将被迫提高各自产品价格。

路透旧金山2月22日电（记者 Noel Randewich/Poornima Gupta）---惠普(HPQ.N)与戴尔DELL.O称，正在密切关注为苹果公司组装iPhone的中国工人工资的大幅上涨。若劳动力成本持续升高，他们或将被迫提高各自产品价格。

全球最大电子产品代工厂商富士康集团上周表示，自2月1日起全面调涨大陆各厂区基层员工基本薪资，加薪幅度为16-25%，为2010年以来第三次大幅加薪。富士康的主要客户包括苹果、惠普、戴尔、诺基亚和摩托罗拉移动等。

富士康加薪反应出中国电子产品制造业总体劳动力成本的上升趋势，惠普和戴尔等公司或将面临更大的获利压力。

惠普首席执行官惠特曼（Meg Whitman）称，中国工人涨薪或将最终波及全球电子产业。

她周三接受路透采访时称：“如果富士康的劳动力成本上升，他们带给我们的生产成本也将上升。”

“不过那将是一个全行业范围的现象，然後我们将要权衡，将多少成本转移到客户身上，以及我们自己消化多少。”

戴尔表示，该公司也在密切关注中国工人工资上涨。戴尔周二公布第四季净利下滑18%。

戴尔首席财务官格莱登（Brian Gladden）对路透表示：“还不清楚那（富士康涨薪）将给我们的成本带来多大影响。对整个供应链的影响也有待观察。我们会继续关注。”

不过格莱登称，劳动力成本仅占戴尔产品总成本的“极小一部分”。

惠普和戴尔等企业致力於打造高效率供应链，通过削减成本来维持较低的利润率，任何成本的上涨都可能构成挑战。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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