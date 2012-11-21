惠普旗下Autonomy发生会计丑闻 将提列巨额费用

* 惠普声称旗下的英国软件公司Autonomy存在"严重不当的会计行为"

* 惠普为收购Autonomy提列费用

* 将事件上报给美国证监会和英国欺诈重案办公室

* Autonomy前执行长称指控"失实"

路透11月20日电---惠普声称旗下的英国软件公司Autonomy发生严重会计丑闻,提列的88亿美元费用中很大部分与此事有关,整个华尔街为之哗然.

惠普(HPQ.N)遭遇的这一最新挫折,与其另外的失败经历一样,让人再度质疑该公司董事会和高层的基本能力.

惠普周二称,Autonomy前执行长Mike Lynch於5月离职後,有人通风举报,公司因此发现Autonomy存在"严重不当的会计行为"而且"蓄意误导股东".

在这之前,惠普的EDS服务公司于上季进行了近110亿美元的资产减记.

近年来,惠普执行长频频换人,管理层出现大换血,核心个人电脑(PC)和打印机业务面临诸多挑战,令公司自顾不暇.

惠普股价周二跌至10年低点,在常规交易时段中重挫12%至11.71美元.今年迄今股价累计跌去近50%.

Lynch"断然否认"惠普的指控,称其"为之感到震惊",但他相信自己与任何违法行为都无关.

Lynch接受路透采访时表示,在事件公开前,他没有接到过惠普的通知,也没有任何监管机构与他联系.

惠普当季提列了88亿美元费用,其中50亿美元与Autonomy的问题有关.惠普称,其它费用则与"惠普股票的近期市场价值,以及不利於预期中的协同效应和市场表现的因素"有关.

惠普表示,已将事件上报给美国证券交易委员会(SEC)有关部门和英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office).其表示,将采取法律行动"尽可能挽回股东的损失".

上述两家监管机构均拒绝置评.

惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)称,对Autonomy财务的内外调查将需要数年时间,因为要走英国和美国两国的司法程序.惠特曼为惠普董事会成员时投票赞同收购Autonomy.

"当时多数董事会成员都在,并投票通过了这笔收购,我们现在为此感觉很沮丧,"惠特曼在与分析师的电话会议中称."董事会是以经审计的会计报表为依据,这些报表是德勤审计的.不是随随便便的一家会计师事务所,而是德勤,"她说,还补充指出公司另聘请了毕马威(KPMG)审计德勤的审计结果.

"这两家事务所都没有发现我们接到举报後才看到的问题,"惠特曼称.

**夸大销售和营收**

惠普指控Autonomy前高层夸大公司营收和毛利润率,误导潜在收购方.惠普称,Autonomy高层将低端硬件营收谎报为软件营收,并在根本没有客户购买产品的情况下,将与合作夥伴的部分授权交易收入列为营收.

惠普称,Autonomy声称毛利润率为40-45%,而实际上只有28-30%.

惠普还称,Autonomy一直自我标榜为软件公司,但实际上有10-15%的营收来自亏损的低端硬件业务.

惠普还指出,Autonomy在授权交易没有完成前,就提前将授权费列入营收.

惠普已经着手内部调查,包括在5月有人告发之後,在惠普总法律顾问John Schultz的监督下,聘请普华永道(罗兵咸永道/资诚)审查Autonomy的历史财务情况.

Schultz表示,由於会计问题发生在收购Autonomy之前,因此惠普花了很长时间才能公之于众.

惠特曼称,她的前任阿波泰克尔和前首席策略官Shane Robison是收购Autonomy的关键人物.

阿波泰克尔收购Autonomy是为了让惠普的业务多样化,加强其产品组合,为企业提供一站式服务.斥资110亿美元收购Autonomy是惠普转型计划的关键部分.而这宗收购案遭到投资者的严厉批评,他们认为代价太高.

阿波泰克尔担任执行长仅11个月就於2011年9月离职,Robison不久後也离开了.

阿波泰克尔在声明中称,他对这一事件"感到震惊和失望",将积极配合公司及监管当局彻底查清此事.

自从2011年10月完成收购以来,惠普就接过了Autonomy的经营管理,但并未发现会计问题.只是在Autonomy一名高层主动详述Autonomy的财务指标问题後才展开调查.

在这宗收购案中,Autonomy的财务顾问包括Qatalyst Partners、瑞银、高盛、花旗、摩根大通和美国银行;惠普的顾问为Perella Weinberg Partners和巴克莱资本国际.

Enderle Group的科技业分析师Robert Enderle称,"尽职调查的时候只能依赖公司提供的资料,我从未见过这麽严重的不实陈述."

Enderle称,如果指控成立,可能给惠普带来巨额损害赔偿金.

其他分析师则希望,今後惠普不会再有坏消息出现.

"感觉这像是最後的坏消息了."Forrester分析师Frank Gillett称.

**惠普第四季报亏**

惠普称,截至10月31日的第四财季净营收减少6.7%至299.6亿美元,上年同期为321.2亿美元.据汤森路透I/B/E/S数据,分析师预估均值为304.3亿美元.

惠普所有主要业务部门的营收都减少,其中PC部门营收降幅最大,高达14%,打印机业务营收则减少了5%.

惠普公布,季度净亏损68.5亿美元,合每股亏损3.49美元,上年同期为盈利2.39亿美元,合每股盈余0.12美元.

全球雇员超过30万人的惠普正在进行重组,拟效仿IBM(IBM.N)专注于企业服务领域.

"坦率说...这次事件是场彻头彻尾的灾难.好像每次惠普高层对外讲话,都会有新的负面消息出来,"ISI Group分析师Brian Marshall说.(完)

--编译 白云/王翔琼/程琳; 审校 徐文焰/张涛

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