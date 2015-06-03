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国际财经 | 2015年 6月 3日 星期三 08:42 BJT

惠普拆分成两家公司自11月1日生效--执行长

惠普(HP)(HPQ.N)执行长惠特曼表示，惠普分拆为HP Inc及Hewlett-Packard Enterprise将自11月1日生效。

惠普去年10月表示，将拆分成两家上市公司，将电脑与打印机业务从快速成长的企业硬件与服务业务中分离出来。

打印和个人电脑业务公司将冠以HP Inc的名字。Hewlett-Packard Enterprise包括企业硬件和服务业务。

(编译 刘秀红；审校 张涛)

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