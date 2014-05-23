惠普可能再裁员最多1.6万人

路透旧金山5月22日 - 个人电脑生产商惠普(HPQ.N)计划再裁减最多1.6万个工作岗位，加快推进执行长惠特曼(Meg Whitman)的转型方案，并缓解公司利润率承受的压力。

惠普周四公布季度营收下滑1%，不及预期，该公司力求在保护利润率的情况下，紧抓不断萎缩的个人电脑市场。这是惠普连续第11个季度营收出现下滑。

收盘前半个多小时，惠普业绩公布后，股价应声下跌，最终收低2.3%至31.78美元。

惠普的全球业务有超过25万名员工，最初计划裁员3.4万人，作为公司改革的一部分。周四，该公司估计还需要裁减1.1-1.6万个工作岗位，涉及不同的国家和业务领域。

惠特曼表示，公司将在整体架构上继续消除冗余，包括精简计算、网络、存储和软件部门。但考虑到研究部门对于创新和长期成长至关重要，因此该部门的工作岗位将继续增加。

她接受采访时称，惠普正考虑进一步削减的并非研究部门，而是“那些既非直接面向客户，又不在创新计划中的非核心部门”，“我们并没有动研究部门。你可以看看研发支出，是在增长的。”

这家位于矽谷的公司正试图降低对个人电脑业务的依赖，转而发展面向企业的计算设备和网络设备，这是惠特曼遏制营收下滑、让公司回归增长计划的一部分。惠普是全球第一大个人电脑生产商。

惠普截至4月30日的会计年度第二季营收为273亿美元，略低于华尔街预估的274.1亿美元。

惠特曼表示，中国地区的业务仍然存在挑战，不过当季在该市场的营收取得增长。

惠普周四预计全年每股盈余(EPS)为3.63-3.75美元，华尔街预估为3.71美元。

该公司公布，第二季非公认会计原则(GAAP)的稀释后EPS为0.88美元，较上年同期增加1%，且大致符合分析师的平均预期。(完)

(编译 王兴亚/许娜；审校 李爽/郑茵)

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