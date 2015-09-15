惠普宣布企业业务部门将裁员2.5-3万人

路透9月15日 - 惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)表示，企业业务部门预计再裁员2.5-3万人，做为节省27亿美元成本举措的一部份。惠普将于今年稍晚分拆成两家上市公司。

惠普去年10月表示，将拆分成两家上市公司，将电脑与打印机业务从快速成长的企业硬件与服务业务中分离出来。打印和个人电脑业务公司将冠以HP Inc的名字。Hewlett-Packard Enterprise包括企业硬件和服务业务。

惠普周二在声明中表示，这次预料中的裁员，将从第四季起计提约27亿美元费用。

“过去几年，我们已经非常努力在节省成本与简化流程，这些最终的举动，将能免除未来再进行任何企业重组的需求，”惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)表示。

作为惠特曼多年重组计划的一部分，截止到去年10月公司计划总计裁员55,000人。截止到2014年10月31日，惠普员工人数超过30万人。

惠普第三季来自个人电脑(PC)和打印机业务的营收减少11.5%，企业服务部门营收减少11%，不过企业集团营收增加2%。

惠普周二表示，Hewlett-Packard Enterprise 2016年年度营收预期将超过500亿美元，调整后可报告每股盈余将在1.85-1.95美元间。

预期该业务2016年可报告自由现金流将介于20-22亿美元，至少一半会通过派息和股票回购返还。

惠普股价周二在盘后交易中下滑1.4%至26.73美元。(完)

(编译 陈宗琦/孙茉莉; 审校 徐文焰/王丽鑫)

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