惠普企业业务部门将裁员2.5-3万人（更新版）

(新增细节及分析师评论)

路透9月15日 - 惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)周二表示，企业业务部门预计将再裁员2.5-3万人，为需求下滑做出调整。惠普将于今年稍晚分拆成两家上市公司。

惠普之前已宣布裁员5.5万人，最新这波裁员大多将来自快速成长的企业硬件与服务业务，上述业务将于11月1日由集团分拆出来，成为Hewlett Packard Enterprise(HPE)。

根据2014年10月31日逾30万人的最新员工人数统计，且反映之前宣布的裁员5.5万人，最新这波裁员占惠普总员工数至少10%。

分拆后的另一家公司名为HP Inc，由打印和个人电脑业务组成，其业务因个人电脑销售不断下滑而受到重创。

“过去几年，我们已经非常努力在节省成本与简化流程，这些最终的举动，将能免除未来再进行任何企业重组的需求，”惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)表示。

惠普称，此次裁员将发生约27亿美元的费用，裁员将从第四季开始，成本节省目标为一年27亿美元。

裁员近年成为惠普求生存之道，该公司进行了一系列并购，但却没能改变自己的命运。

“遗憾的是，裁员人数比一些人预期的要多，但我认为这反映了惠普的服务业务所处的困境之深，”矽谷IT咨询企业Pund-IT总裁兼首席分析师Charles King说。

惠普首席财务官Cathie Lesjak上月称，预计之前惠特曼宣布的5.5万人裁员计划规模将在10月底之前最多增加5%。

“坦白说，我也不确定惠普裁员是不是结束了，”King说，他预计裁员和员工换岗安排将持续到2016年。

惠普表示，正在把更多工作岗位转移至成本较低的地区，这是其削减成本努力的一部分。惠普在2013财年表示，HPE部门36%的员工在低成本地区工作。今年该比例达到42%，惠普高层主管表示，计划到2018年将该比例提高至60%。

在截至7月31日的第三财季，惠普来自个人电脑和打印机业务的营收下滑11.5%。

惠普周二表示，HPE 2016年年度营收预期将超过500亿美元，调整后每股盈余料将在1.85-1.95美元间。预期该业务2016年自由现金流将介于20-22亿美元，其中至少一半会通过派息和股票回购返还。

惠普股价在盘后交易中下滑1.4%至26.73美元。

Maxim Group分析师Nehal Chokshi将市场反应归咎于自由现金流目标，他称该目标低于分析师预估。(完)

(编译 陈宗琦/白云/杜明霞；审校 龚芳/李婷仪/戴素萍)

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