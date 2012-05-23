惠普宣布裁员约2.7万人

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透旧金山5月23日电---全球最大个人电脑生产商惠普(HPQ.N)周三公布一项裁员约2.7万人的计划,裁员人数相当於员工总数的8%,以提振成长.
公司表示,此次裁员将主要透过提前退休来完成,在会计年度2014年後将产生30-35亿美元的年度资金节省.但因削减成本计划,该公司将在2012会计年度计入17亿美元的税前支出.
惠普还公布,2012会计年度第二季营收下降3%,至307亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为营收299.2亿美元.
惠普称,第二季非GAAP每股收益为0.98美元,GAAP每股收益为0.80美元,分析师预计惠普第二季度每股收益为0.91美元.
惠普预计,2012会计年度第三季非GAAP每股盈利为0.94-0.97美元,GAAP每股盈利为0.00-0.03美元.2012会计年度GAAP每股盈利为2.25-2.30美元,非GAAP每股盈利4.05-4.10美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计惠普第三季度每股收益为1.02美元,营收为302.4亿美元.2012会计年度每股收益为4.03美元,营收1,222.9亿美元.
在周三盘後交易中该股急升6%,报22.35美元.在常规交易时段,该股在纽约证交所收报21.08美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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