修正：惠普第二季获利同比下降31% 将裁员2.7万人

资料图片显示惠普logo。惠普周三公布一项裁员约2.7万人的计划，裁员人数相当於员工总数的8%，以提振成长。 REUTERS/Denis Balibouse

(更正:正文第二段澄清为"在2014会计年度将节省30-35亿美元")

* 公司将在2012会计年度提列17亿美元税前支出

* 第二季营收下降3%

* 股价在周三美股盘後交易中大涨11%

路透旧金山5月23日电---全球最大个人电脑生产商惠普(HPQ.N)周三公布将裁员约2.7万人,相当於员工总数的8%,以提振成长.在周三美股盘後交易中该股大涨11%.

公司表示,此次裁员将主要透过提前退休来完成,在2014会计年度将节省30-35亿美元.

惠普周三公布,第二季获利和营收较上年同期分别下降30%和3%.该公司的全球雇员超过30万名.

惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在与分析师举行的电话会议上称,裁员"对员工的生活有不利影响,但此次裁员对公司长期状态至关重要."

公司将在2012会计年度提列17亿美元与裁员相关的税前支出.

惠普一直在努力摆脱2011年的内部动荡局面,其中包括两位执行长离任.

去年9月上任的惠特曼不断努力使公司情况出现好转.

惠普公布第二季净利为15.9亿美元,每股盈余0.80美元,上年同期净利23亿美元,每股盈余1.05美元.营收则较上年同期减少3%,至306.9亿美元.

惠普表示,扣除一次性项目的每股获利为0.98美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估每股获利0.91美元.

**Autonomy创办人离开公司**

惠特曼表示,惠普以逾110亿美元收购英国软体公司Autonomy的交易面临挑战,该部门业绩未及惠普预期.

惠普已将该部门置于首席策略长Bill Veghte的管理之下,Autonomy创办人Mike Lynch将会离开公司.

惠普其他部门的财报同样疲弱.

个人系统部门(包括个人电脑在内)的营收持平,消费性产品销售下滑,抵销了来自商业客户的营收.

营收贡献要角--打印机部门(将与PC部门合并)营收下滑10%,因消费者和企业需求疲弱.

企业服务器(伺服器)、储存暨网路设备部门的营收则减少6%.

惠普在常规交易时段股价收低3.2%至21.08美元,盘後则升至22.35美元.(完)

--编译 于春红/戴素萍;审校 张涛/王兴亚

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