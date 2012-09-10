惠普计划裁员总数增加两千至2.9万

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透旧金山9月10日电---惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)未来两年计划裁员总数增加2,000人,至2.9万人.
惠普周一在监管文件中称,预计到公司2014财年结束时,与裁员相关的费用约为33亿美元,与数据中心和房地产部门整合相关的费用约为4亿美元.裁员计划将结合强制性裁员与提前退休两种方案.
其并称,到2012财年结束前,或将裁减11,500人.
周一中午,惠普上扬1.63%至17.57美元.(完)
--编译 程琳;审校 李军
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