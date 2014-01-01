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职场管理 | 2014年 1月 2日 星期四 07:58 BJT

惠普称裁员人数增加5000 占员工总数11%

路透12月31日 -美国惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)宣布将裁减5,000个岗位，其总裁员数将达到3.4万，占员工总数的11%。

该公司在周一向监管部门提交的一份文件中称，2014年将提列创纪录的41亿美元费用，较前次预估的36亿美元上调。相应报告请点击：r.reuters.com/kyf75v

惠普正在裁员并加强对企业服务等具有长期发展业务的侧重，力争恢复增长。

公司原预计2014财年将裁减约2.9万个岗位。

惠普股价周二在纽约市场收跌0.32%报27.98美元，但全年上涨约96%。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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