惠普称裁员人数增加5000 占员工总数11%

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透12月31日 -美国惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)宣布将裁减5,000个岗位，其总裁员数将达到3.4万，占员工总数的11%。
该公司在周一向监管部门提交的一份文件中称，2014年将提列创纪录的41亿美元费用，较前次预估的36亿美元上调。相应报告请点击：r.reuters.com/kyf75v
惠普正在裁员并加强对企业服务等具有长期发展业务的侧重，力争恢复增长。
公司原预计2014财年将裁减约2.9万个岗位。
惠普股价周二在纽约市场收跌0.32%报27.98美元，但全年上涨约96%。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。