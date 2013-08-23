惠普拟展开收购 规模最高达15亿美元--CEO

路透旧金山8月22日 - 惠普(HPQ.N)执行长惠特曼(Meg Whitman)周四接受电视台访问时表示，惠普重新进入市场寻找收购机会，金额最高可达15亿美元。前几年惠普进行了一系列大规模的收购后，如今希望进行较小规模的交易。

惠特曼对CNBC电视台商业频道表示，惠普亦会考虑1亿至3亿美元的交易。此前一天，惠特曼调整了第二大业务部门企业集团(Enterprise Group)的主管，并称该部门的营收情况和产品执行让人失望。

“我们关注好几个领域，”惠特曼接受访问时说。她没有道明具体的收购目标，但解释了公司将如何利用收购交易。

“收购将成为我们未来的一部分，将用于加强我们的一些战略行动，弥补一些产品空白，”她说道。

“我们不需要进行50亿或60亿美元的收购。收购规模会介于1亿至3亿美元之间，有些最多为10亿至15亿美元的交易，我们也可能感兴趣。”

她还对分拆惠普或出售公司资产的说法予以否认。

“我们是唯一一家能横跨设备、基础设施、服务和软件等多个领域的公司，这是我们很大的一个不同点，”惠特曼说。“惠普有很多可圈可点之处，我们会证明给大家看。”

**过往并购成效欠佳**

惠普有一套服务企业软硬件需求的业务，而这主要是通过以往数年的连串并购所建立的。惠普在2008年收购委外服务公司Electronic Data Systems、在2009年并购3Com、在2010年收购智能手机制造商Palm、数据储存软件及系统供应商3PAR、以及防护软件制造商ArcSight、在2011年收购巨量数据分析公司Autonomy。

惠特曼周三在财报电话会议上对分析师表示，过去几年中几项大型并购的整合过程好坏不一。

而且惠普的并购成效也不是全部都很好。惠普去年甚至得大幅减计EDS和Autonomy的价值，还指控它们会计纪录不实。

“我们将极为审慎且自律。我们会谨记Autonomy的教训，所以不必为此担心，”惠特曼在电话会议上称。“我们见到行业板块正出现大转变，毫无疑问，并购势将成为我们扭转公司局面的一部分。”

不过华尔街眼下担心的却是惠普的基本面。

惠普股价周四跳水12%，投资人对该公司利润率下滑感到不安，因为这代表惠普降价求售，惠普未来数年的前景也越发浑沌。(完)

(编译 白云/李婷仪 审校 张涛/张明钧)

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