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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 09:11 BJT

惠普第一季获利下降近44%

惠普周三公布会计年度第一季获利下降近44%，受个人电脑(PC)和打印机销售疲弱拖累。该公司公布会计年度第一季净利为14.7亿美元，合每股盈余(EPS)0.73美元，上年同期分别为26亿美元和1.17美元。惠普旗下三个关键部门--PC、打印机和企业设备的营收均下降。路透

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