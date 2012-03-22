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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 14:02 BJT

惠普宣布合并打印机和PC业务

美国科技巨头惠普将合并旗下打印机和个人电脑(PC)业务，将两个最大的业务部门合二为一。惠普执行长惠特曼竭力推动公司东山再起。惠普周三发表声明称，合并後的新部门将由PC业务主管Todd Bradley领衔，年销售额将达到653.5亿美元，占惠普年营收的50%左右。路透

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