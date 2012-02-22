惠普第一季获利下降近44%

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透旧金山2月22日电---惠普 HPQ.N 周三公布会计年度第一季获利下降近44%,受个人电脑(PC)和打印机销售疲弱拖累.
该公司公布,会计年度第一季净利为14.7亿美元,合每股盈余(EPS)0.73美元,上年同期分别为26亿美元和1.17美元.
未计特殊项目在内,惠普第一季EPS为0.92美元,据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预估为0.87美元.
第一季营收下降7%,至300亿美元,略低於分析师预估.
惠普旗下三个关键部门--PC、打印机和企业设备的营收均下降.
在周三盘後交易中该股跌至28.77美元左右.在常规交易时段,该股在纽约证交所下跌1.39%,收报28.94美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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