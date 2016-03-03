惠普企业第一季营收和获利均好于预期 受硬件业务提振

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透3月3日 - 由原惠普的企业硬件和服务业务组成的惠普企业(HPE)(HPE.N)公布业绩称，季度营收和获利均好于预期，受硬件业务的强劲表现提振。
惠普企业股价在周四盘后涨6.4%至14.47美元。
截至1月31日的第一季，惠普企业来自企业集团业务的营收较上年同期增加约1%至71亿美元。公司超过一半的总营收来自该业务。
该公司对2016年经调整后每股盈余(EPS)的预估仍维持在1.85-1.95美元不变。
第一季净利降至2.67亿美元，EPS为0.15美元，低于上年同期的5.47亿美元和0.30美元。
不过，经调整后的第一季EPS为0.41美元。
当季公司营收由上年同期的130.5亿美元降至127.2亿美元。
分析师平均预估EPS为0.40美元，营收为126.8亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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