惠普企业第一季营收和获利均好于预期 受硬件业务提振

路透3月3日 - 由原惠普的企业硬件和服务业务组成的惠普企业(HPE)(HPE.N)公布业绩称，季度营收和获利均好于预期，受硬件业务的强劲表现提振。

惠普企业股价在周四盘后涨6.4%至14.47美元。

截至1月31日的第一季，惠普企业来自企业集团业务的营收较上年同期增加约1%至71亿美元。公司超过一半的总营收来自该业务。

该公司对2016年经调整后每股盈余(EPS)的预估仍维持在1.85-1.95美元不变。

第一季净利降至2.67亿美元，EPS为0.15美元，低于上年同期的5.47亿美元和0.30美元。

不过，经调整后的第一季EPS为0.41美元。

当季公司营收由上年同期的130.5亿美元降至127.2亿美元。

分析师平均预估EPS为0.40美元，营收为126.8亿美元。(完)