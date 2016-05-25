惠普季度营收逊于预估 因个人电脑及打印机销售疲弱

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月25日 - 惠普(HP Inc)(HPQ.N)发布季度营收不如预期，受个人电脑(PC)及打印机需求疲弱所拖累。惠普是由原惠普(Hewlett-Packard Co)硬件业务所组成。
惠普股价周三盘后挫跌2%，至11.96美元。
4月30日止的第二季，惠普个人电脑系统业务营收较上年同期减少9.9%，打印机业务营收则下降15.8%。
由于企业客户削减打印成本，加上消费者转向移动设备，持续打击对打印机的需求。
惠普预计第三季调整后获利为每股0.37-0.40美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估惠普企业每股获利为0.40美元。
公司将2016年经调整每股获利的预估区间上端从1.69美元下调至1.65美元，低端仍为1.59美元。
第二季惠普来自持续经营业务的获利降至6.6亿美元，合每股盈余0.38美元。上年同期分别为7.33亿美元和0.40美元。
公司营收也从129.8亿美元降至115.9亿。
分析师先前平均预估每股盈余为0.38美元，营收为117.2亿。
这是惠普去年分拆后第二次公布季度财报。
分拆出去的另一家公司--惠普企业(HPE)周二宣布，计划分拆旗下IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC)(CSC.N)合并。(完)
(编译 龚芳/郑茵 审校 于春红/白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。