惠普季度营收逊于预估 因个人电脑及打印机销售疲弱

路透5月25日 - 惠普(HP Inc)(HPQ.N)发布季度营收不如预期，受个人电脑(PC)及打印机需求疲弱所拖累。惠普是由原惠普(Hewlett-Packard Co)硬件业务所组成。

惠普股价周三盘后挫跌2%，至11.96美元。

4月30日止的第二季，惠普个人电脑系统业务营收较上年同期减少9.9%，打印机业务营收则下降15.8%。

由于企业客户削减打印成本，加上消费者转向移动设备，持续打击对打印机的需求。

惠普预计第三季调整后获利为每股0.37-0.40美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估惠普企业每股获利为0.40美元。

公司将2016年经调整每股获利的预估区间上端从1.69美元下调至1.65美元，低端仍为1.59美元。

第二季惠普来自持续经营业务的获利降至6.6亿美元，合每股盈余0.38美元。上年同期分别为7.33亿美元和0.40美元。

公司营收也从129.8亿美元降至115.9亿。

分析师先前平均预估每股盈余为0.38美元，营收为117.2亿。

这是惠普去年分拆后第二次公布季度财报。

分拆出去的另一家公司--惠普企业(HPE)周二宣布，计划分拆旗下IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC)(CSC.N)合并。(完)