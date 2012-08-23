惠普第三季巨亏 PC业务表现最差

* PC业务表现最差

* 执行长称扭转局面的努力仍处於初期阶段

* 惠普预期西欧和中国市场持续疲弱

路透旧金山8月22日电---全球最大的个人电脑(PC)制造商--惠普(HPQ.N)第三季巨亏89亿美元,因个人电脑营收再次萎缩,以及斥资139亿美元收购Electronic Data Systems (EDS)导致巨额减损.

惠普在全球雇员人数超过30万,该公司目前正在进行一项为期多年的重组,旨在效仿IBM(IBM.N)的业务模式,将重心放在企业服务上面.这项计划需要裁员8%.

惠普财务长Cathie Lesjak在专访中表示,裁员目标在本财年末时大概将完成一半.她说,惠普第三财季裁员4,000人,到2012财年结束时可能已经裁掉11,500个岗位.

"惠普在扭转业务局面方面无疑已经取得进展,Sterne Agee的分析师Shaw Wu表示."一个清晰的迹象就是,获利的可预测性提高了."

在前任执行长阿波泰克尔短暂任期内,该公司为欠佳的预估所苦.

现任执行长惠特曼则是呼吁投资人要有耐心,她正在努力提升营收并降低成本.

"我们仍处在扭转乾坤的初期.未来将会面临诸多挑战,可能导致营运状况起起伏伏,"惠特曼表示;她是在9月接替不受欢迎的阿波泰克尔."但我有信心我们能够克服这些挑战,并达成我们的目标."

这家全球最大个人电脑(PC)制造商会计年度第三季净营收下滑5%至297亿美元,略低於汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的301亿美元.

该公司当季提列108亿美元支出,多数与减记EDS服务事业有关,相关减记已经在本月初公告.

惠普公布7月31日止的第三季每股净亏损达4.49美元,上年同期为盈利19亿美元或合每股获利0.93美元.

不计入减计等特殊项目,惠普每股盈利为1美元,超过分析师预估的0.98美元.

**PC事业受创**

庞大的季度亏损早在预料之中,因该公司本月稍早表示,将会在帐上提列80亿美元费用,主要是减记2008年以139亿美元收购EDS的估值.

惠普2012年市值减损近四分之一,自惠特曼於去年9月获得任命以来,股价已经下跌约15%.

惠普的各大主要业务营收皆下滑,其中PC部门不出人意料地录得最高的10%降幅,营收来到86亿美元.

服务事业营收仅降3%至88亿美元,并超越个人系统部门(含PC事业)的水准,成为7月31日当季最大的营收来源.

惠普的营运持续受到其几大区域市场内多数经济体放缓的冲击,包括西欧及中国等地.

Lesjak指出,"非常疲软的基本宏观经济环境"正延续至本季,但他称东欧和日本则有一些"亮点".

Lesjak进一步提到,PC事业方面,惠普正面临消费市场疲软及价格竞争的双重压力.

惠普称2012会计年度每股盈利料达4.05-4.07美元,符合市场预期.(完)

--编译 李春喜/张明钧;审校 张涛/艾茂林

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