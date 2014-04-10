惠普将支付1.08亿美元和解国外行贿案调查

路透华沙/华盛顿4月9日 -美国官员周三表示，惠普(HPQ.N)同意支付1.08亿美元，以和解美国政府对其部分国外部门向政府官员行贿以获取合约的调查案。

美国司法部表示，惠普的俄罗斯子公司已认罪，该子公司透过提供昂贵名表及游泳馆技术等方式，行贿数以百万计美元，来争取俄罗斯联邦检察官办公室的业务。

惠普在波兰和墨西哥的部门亦和解在这些国家争取合约相关的刑事指控。波兰检察官指控一当地惠普高层主管行贿。

美国证券交易委员会(SEC)与惠普对于子公司不当支付政府官员贿款的指控达成和解。

“惠普子公司成立贿赂基金用来支付贿款...运用两套帐册来追踪收贿者，并使用匿名电邮帐号及预付费手机来安排隐密会晤以交付成袋的现金，”副助理检察长Bruce Swartz在宣布和解时表示。

惠普执行副总裁暨总顾问John Schultz在声明稿中表示，惠普完全配合调查。

Schultz表示，“在该和解案中所提到的不当行为仅是公司不再任用的少数人所为。”(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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