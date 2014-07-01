惠普证实和解收购英国软件公司Autonomy相关诉讼

路透6月30日 - 惠普(HPQ.N)和代表股东的律师周一证实，已同意就与以111亿美元收购英国软件(软体)公司Autonomy Corp的相关诉讼进行和解。

路透上周五独家报导了和解消息。

惠普发表声明称，根据和解协议，股东的代表律师已同意放弃所有向惠普现任和前任高层主管和顾问的求偿，但Autonomy的前公司高管和顾问则将除外。

惠普补充道，原告及其在Cotchett、Pitre & McCarthy和Robbins Geller Rudman & Dowd的律师将协助惠普，向Autonomy的共同创始人暨前执行长Michael Lynch、前财务长Sushovan Hussain及其他相关人士求偿。

惠普在收购Autonomy甫逾一年，便在2012年11月提列88亿美元的减记，其中有超过50亿美元是和惠普当时所说的与“严重的会计不当、不实作法及揭露疏忽”有关。(完)

(编译 许娜；审校 张若琪)

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