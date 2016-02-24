惠普季度营收大幅下降12% 因个人电脑及打印机业务疲软

路透2月24日 - 保留了原公司打印机和个人电脑(PC)业务的惠普(HP) (HPQ.N)公布季度营收下滑近12%，因个人电脑和打印机业务疲软。

公司个人系统业务营收在截至1月31日止的第一财季下滑13%，打印机业务同比大幅下降17%。

全球个人电脑营收大幅下滑，Windows 10操作系统目前也未能燃起需求。

随着企业用户削减打印支出，消费者转而使用移动设备，打印机需求受到冲击。

这是该公司拆分出来后首次独立公布业绩，惠普预计截至4月30日止的第二财季经调整的获利为每股0.35-0.40美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为0.39美元。

惠普将2016年经调整后每股获利预估维持在1.59-1.69美元不变。

惠普第一季持续经营业务获利降至6.5亿美元，合每股0.36美元；上年同期为获利7.7亿美元，合每股0.41美元。

第一季营收从138.6亿美元降至122.5亿美元。

分析师此前预计每股盈余(EPS)和营收分别为0.36美元和122亿美元。

惠普股价周三盘后持平，报10.82美元。自11月初拆分至周三，惠普股价累计下跌逾13%。

从前惠普拆分出来的另一个公司--Hewlett-Packard Enterprise(HPE.N)料将于3月3日公布财报。(完)