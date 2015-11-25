惠普调降全年财测 因打印机和个人电脑营收疲软

路透11月24日 - 保留了原公司打印机和个人电脑(PC)业务的惠普(HPQ.N)调降了全年获利预估，受PC和打印机业务疲弱的拖累。

公司股价在周二盘后交易中下挫4%。

惠普目前预计，2016会计年度调整后每股获利为1.59-1.69美元，此前预估为1.67-1.77美元。

但保留公司硬件和服务业务的Hewlett Packard Enterprise增长更快，维持其年度业绩预估不变。

惠普个人电脑和打印机业务营收下降约14%，导致公司整体营收连续第五个季度下滑。

Cross Research分析师Shannon Cross对路透表示，“我认为业绩显示出，打印机和PC业务将持续承压，企业业务好于预期。”

这是惠普最后一次公布财报，该公司作为科技界领头羊，已在本月分拆为两家独立公司，此后惠普公司和惠普企业公司(HPE.N)将分别公布业绩。

惠普的企业服务部门营收下降9%，企业集团营收则增长2%。

截至10月31日的第四季，公司整体营收下降9.5%至257.1亿美元。

净利从上年同期的13.3亿美元降至13.2亿美元。但每股盈余从0.70美元增至0.73美元，因流通股减少。

惠普企业股价一度上涨2.3%至14美元，周二收报13.69美元，自11月2日挂牌以来已跌7%。

相反，惠普公司股价收报14.64美元，同期涨幅约20%。(完)