惠普调降全年财测 因打印机和个人电脑营收疲软

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月24日 - 保留了原公司打印机和个人电脑(PC)业务的惠普(HPQ.N)调降了全年获利预估，受PC和打印机业务疲弱的拖累。
公司股价在周二盘后交易中下挫4%。
惠普目前预计，2016会计年度调整后每股获利为1.59-1.69美元，此前预估为1.67-1.77美元。
但保留公司硬件和服务业务的Hewlett Packard Enterprise增长更快，维持其年度业绩预估不变。
惠普个人电脑和打印机业务营收下降约14%，导致公司整体营收连续第五个季度下滑。
Cross Research分析师Shannon Cross对路透表示，“我认为业绩显示出，打印机和PC业务将持续承压，企业业务好于预期。”
这是惠普最后一次公布财报，该公司作为科技界领头羊，已在本月分拆为两家独立公司，此后惠普公司和惠普企业公司(HPE.N)将分别公布业绩。
惠普的企业服务部门营收下降9%，企业集团营收则增长2%。
截至10月31日的第四季，公司整体营收下降9.5%至257.1亿美元。
净利从上年同期的13.3亿美元降至13.2亿美元。但每股盈余从0.70美元增至0.73美元，因流通股减少。
惠普企业股价一度上涨2.3%至14美元，周二收报13.69美元，自11月2日挂牌以来已跌7%。
相反，惠普公司股价收报14.64美元，同期涨幅约20%。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 龚芳/杜明霞)
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