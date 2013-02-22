惠普财测超华尔街预期 执行长表示将继续执行重整计划

路透旧金山2月21日 - 惠普(Hewlett-Packard Co.)季度营收和预估优于华尔街预期,公司市占率增加逾5%,因其继续按照执行长惠特曼的重整计划削减成本.惠普是全球最大的个人电脑制造商.

惠特曼一年多前就任后就开展一项为期多年的重整计划,希望重现这个硅谷标志性公司曾经的辉煌.

她周四表示,公司作出的努力正在产生效果,但"要实现我们期望的那种增长,仍有大量工作要做."

惠普公布会计年度第一季营收下滑6%至284亿美元,因个人电脑(PC)市场未见增长甚至萎缩.不过这个数字仍优于分析师所平均预估的278亿美元.

净利下跌16%至12.3亿美元,或每股盈余0.63美元.上年同期为14.7亿美元,或每股盈利0.73美元.

惠普正在艰难地重振华尔街对它的信心,同时还得面对获利萎缩的困境.PC市场割喉战以及企业支出谨慎,压缩企业获利空间.在智能手机和平板电脑兴起的浪潮下,惠普和戴尔DELL.O一样,很难维持销售成长.

**各项业务营收全面下降**

惠普主要业务部门的营收均出现下滑.网络部门是唯一的亮点,当季营收增长4%.

包括个人电脑在内的个人系统部门营收下跌8%至82亿美元,打印业务营收下降5%至59.2亿美元.

惠普预计财年第二季度每股盈余(EPS)料在0.80-0.82美元之间,高于0.77美元的华尔街预估均值.

连年动荡给惠普带来创伤.惠特曼成为掌门人后,试图通过裁员、成本削减和进军企业计算服务等具有较长期潜力的领域来复兴惠普.

未来两年惠普将裁去29,000名员工,且已经减记108亿美元.惠普财务长Cathie Lesjak在一次采访中表示,迄今为止已有约15,300人离开公司,而裁员计划仍在继续执行中.

2010年以来,惠普市值已经失去超过三分之二,当时其市值约为1,045亿美元,而现在则是约320亿美元.

惠特曼从2011年9月担任执行长以来,惠普股价已跌去25%左右.周四惠普在盘后交易中大涨5%,此前在Nasdaq收报17.10美元.(完)

(编译 洪曦; 审校 张涛)

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