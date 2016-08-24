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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 04:56 BJT

美股业绩：惠普第四季财测不及分析师预估，因打印机需求低迷

路透8月24日 - 惠普(HP Inc) 对会计年度第四季的盈利预估不及分析师的预期，因市场对其打印机的需求疲弱。

周三盘后，惠普股价急挫5%，报13.68美元。

惠普预估当前季度持续业务经调整每股盈利为0.34-0.37美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为0.41美元。

不过，惠普公布的第三季盈利和营收高于预期，因其个人电脑的需求改善。

来自公司电脑业务的营收为75.1亿美元，同上年同期持平，因商业用户的需求疲弱被笔记本电脑销售增加所抵消。

但电脑业务季度营收较第二季增加了7.5%。惠普总营收中有近三分之二来自电脑业务。

其打印机业务营收下滑了14.3%。

截至7月31日的会计年度第三季，惠普持续业务净利增长超过20%，至8.43亿美元，或每股盈利0.49美元。

不计入特殊项目，惠普期内每股盈利为0.48美元，超过分析师预估的0.44美元。

第三季总营收下滑3.8%，至118.9亿美元，也高于分析师预估均值114.6亿美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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