《美股业绩焦点》惠普财测超华尔街预期,执行长表示将继续执行重整计划

**各项业务营收全面下降**

惠普主要业务部门的营收均出现下滑.网络部门是唯一的亮点,当季营收增长4%.

包括个人电脑在内的个人系统部门营收下跌8%至82亿美元,打印业务营收下降5%至59.2亿美元.

惠普预计财年第二季度每股盈余(EPS)料在0.80-0.82美元之间,高于0.77美元的华尔街预估均值.

连年动荡给惠普带来创伤.惠特曼成为掌门人后,试图通过裁员、成本削减和进军企业计算服务等具有较长期潜力的领域来复兴惠普.

未来两年惠普将裁去29,000名员工,且已经减记108亿美元.惠普财务长Cathie Lesjak在一次采访中表示,迄今为止已有约15,300人离开公司,而裁员计划仍在继续执行中.

2010年以来,惠普市值已经失去超过三分之二,当时其市值约为1,045亿美元,而现在则是约320亿美元.

惠特曼从2011年9月担任执行长以来,惠普股价已跌去25%左右.周四惠普在盘后交易中大涨5%,此前在Nasdaq收报17.10美元.(完)