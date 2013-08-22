美股业绩：惠普调整高层力图求变，2014年营收恐难成长

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
为了应对挑战，惠特曼周三作出了重大人事调整，让Bill Veghte取代Dave Donatelli成为惠普第二大业务部门--企业部门的掌舵人。
惠普表示，Dave Donatelli目前将侧重于发掘具有投资潜力的萌芽中的技术。Donatelli是一正在崛起中的明星，华尔街分析师一度将他视为接掌惠普执行长的人选。
惠特曼在电话会议上告诉分析师，惠普这一电脑巨人又回归到战略收购的市场中，她说不断转型才是生存之本。
该公司公布会计年度第三季营收为272亿美元，低于上年同期的297亿美元，因在市场趋向于移动计算的变化中，个人电脑(PC)销售持续下滑，另外其企业业务则在与全球范围内资讯科技(IT)支出低迷的困境中挣扎。
惠普第三季营收低于华尔街分析师平均预计的273亿美元。
第三季整体净利为13.9亿美元，合每股盈余(EPS)0.71美元，上年同期为亏损89亿美元。
未计一次性项目，该公司会计年度第三季EPS为0.86美元，与汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.86美元持平。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。