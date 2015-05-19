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中国财经 | 2015年 5月 19日 星期二 15:08 BJT

惠普将向紫光集团出售旗下中国计算部门51%股权

路透北京5月19日 - 紫光集团母公司清华控股周二表示，惠普(HPQ.N)同意向紫光集团出售位于中国的H3C计算部门的51%股权。

清华控股的发言人没有披露交易金额，但称预计此项交易将在“未来几天内完成”。

一位知情人士称，双方将于周四正式宣布交易。惠普驻新加坡发言人表示，她不能立即就此项交易置评。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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