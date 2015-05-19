惠普将向紫光集团出售旗下中国计算部门51%股权

路透北京5月19日 - 紫光集团母公司清华控股周二表示，惠普(HPQ.N)同意向紫光集团出售位于中国的H3C计算部门的51%股权。

清华控股的发言人没有披露交易金额，但称预计此项交易将在“未来几天内完成”。