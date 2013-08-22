惠普调整高层力图求变 2014年营收恐难成长

记者 陈汉杰

路透旧金山8月21日 - 惠普(HPQ.N)周三宣布高层变动，将一位明星经理人调去负责发掘潜在的收购机会。之前惠普公布营收降幅高于预期，并预计明年营收零成长。

惠普股价在盘后交易中下跌5%。

过去两年，惠普在执行长惠特曼(Meg Whitman)的领导下经历着彻底变革。由于平板电脑和智能手机给电脑业带来革命性影响，该公司目前在寻求想办法避免个人电脑销售下降的冲击。

惠特曼在周三的电话会议上对分析师称，考虑到企业和个人电脑部门的低迷表现，现在来看明年公司“不太可能”成长。惠特曼曾在5月表示，2014财年的营收仍可望出现成长。

“我的解读是，在2014财年实现成长是一个具有挑战性的目标，而非是基准假设。”FBN Securities分析师Shebly Seyrafi说。“这变得更有难度。”

为了应对挑战，惠特曼周三作出了重大人事调整，让Bill Veghte取代Dave Donatelli成为惠普第二大业务部门--企业部门的掌舵人。

惠普表示，Dave Donatelli目前将侧重于发掘具有投资潜力的萌芽中的技术。Donatelli是一正在崛起中的明星，华尔街分析师一度将他视为接掌惠普执行长的人选。

惠特曼在电话会议上告诉分析师，惠普这一电脑巨人又回归到战略收购的市场中，她说不断转型才是生存之本。

该公司公布会计年度第三季营收为272亿美元，低于上年同期的297亿美元，因在市场趋向于移动计算的变化中，个人电脑(PC)销售持续下滑，另外其企业业务则在与全球范围内资讯科技(IT)支出低迷的困境中挣扎。

惠普第三季营收低于华尔街分析师平均预计的273亿美元。

第三季整体净利为13.9亿美元，合每股盈余(EPS)0.71美元，上年同期为亏损89亿美元。

未计一次性项目，该公司会计年度第三季EPS为0.86美元，与汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.86美元持平。(完)

(编译 洪曦/于春红; 审校 张明钧)

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