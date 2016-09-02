独家：惠普企业拟出售软件部门 正与收购公司Thoma Bravo洽谈--消息

路透9月1日 - 知情人士透露，惠普企业(HPE)(HPE.N)正与收购公司Thoma Bravo洽谈，出售其软件部门，希望获得80-100亿美元资金。

目前惠普企业执行长惠特曼(Meg Whitman)希望把公司战略重点放在网络、存储和数据中心以及相关技术服务上。去年该公司从电脑和打印机制造商惠普(HP)(HPQ.N)分离出来。

消息人士本周称，软件部门的出售流程由投行高盛(GS.N)管理，已收到的要约最高达75亿美元。

消息人士称，与惠普进行商谈的私募股权公司中，Thoma Bravo出价最高，但估值预期仍存在相当大的差异，能否达成交易并无把握。

知情人士表示，其他对该软件资产出价的私募股权投资公司还包括了Vista Equity Partners Management LLC、凯雷投资集团(Carlyle Group)以及TPG Capital LP。惠普企业仍有可能和Thoma Bravo以外的某家私募股权公司达成交易，或者是Thoma Bravo只买下部分资产。

知情人士表示，惠普企业旗下整个软件部门卖给单一一家私募股权公司将会比较容易些，前提是后者已经拥有一些相关的公司。Thoma Bravo拥有数家软件公司，包括Dynatrace LLC和Compuware Corp，若与惠普企业部分软件资产相结合，将可获得节本增效的效果。

由于磋商事属机密，消息人士要求不具名。惠普企业、高盛、Thoma Bravo、Vista Equity、凯雷及TPG均不愿置评。

惠普企业股价因该消息一度大涨4%，周四在纽约盘收升3.2%至22.16美元，该公司市值因而达到368亿美元。(完)