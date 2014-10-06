惠普拟一分为二 将PC和打印机业务与企业硬件服务分开-WSJ

2013年1月16日在加州拍到的惠普公司标志。 REUTERS/Stephen Lam

路透10月5日 - 华尔街日报(WSJ)周日报导，矽谷巨擘惠普(Hewlett-Packard)(HPQ.N)计划分拆成两家公司，以将更多的注意力放在成长更快的企业服务市场。面对移动和在线计算的新世代，惠普一直难以适应。

该计划最早可能在周一宣布，将是这家科技业最重要的先锋企业之一具有深远意义的转型。惠普员工数量仍超过30万人，本财年营收有望达到1,120亿美元。

根据报导的这份计划，惠普明年将把其电脑和打印机业务从企业硬件和服务部门拆分开来，并通过向股东分配免税股票进行剥离。

公司发言人拒绝就该报导置评。

据惠普上季财报，该公司打印机和个人电脑业务占其营收和获利的一半左右。目前还不清楚惠普有多少员工是在这两个业务中。

惠普市值660亿美元，相比苹果(AAPL.O)的5,960亿美元和微软(MSFT.O)的3,800亿美元，就是小巫见大巫。

惠普还被中国个人电脑厂商联想赶超，目前按出货量计，联想是全球最大的个人电脑生产商。作为惠普劲敌的戴尔也面临类似的压力，去年其创建者Michael Dell将公司私有化。

**拆分趋势**

之前已有多家公司在股东的压力下拆分业务，希望藉此提升灵活度，并充分利用成长更快的业务。上周电子商务公司eBay(EBAY.O)称，将拆分电子支付业务PayPal。

华尔街日报报导，惠普及其部分投资者长期以来一直在考虑这一计划。作为老牌大型电脑公司之一，惠普董事多年来一直在讨论如何改组以赶上科技发展浪潮。

一位知情消息人士表示，最近惠普已与存储及云计算公司EMC EMC.N进行合并洽商，藉此更有力地进军在线业务。

许多投资者和分析师都提议惠普进行拆分，或者出售个人电脑业务，这样就可以把精力集中在能带来更多利润的业务上，即针对企业客户提供计算机服务器(伺服器)、网络和数据存储业务。

公司管理层过去曾表示，个人电脑业务巩固支撑着整个公司。2011年惠普在时任执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)领导下，确实考虑拆过分PC部门，但最终否决了这一想法。

PC业务在最近几个季度显示出活力增强的迹象，各地区销量普遍增长，因企业对老旧设备更新换代。即便如此，有关惠普计划拆分该业务的报导还是令华尔街一些人士感到意外。

“我想知道，是什么东西改变了董事会的想法，他们之前认为电脑业务需要和服务部门合在一起，以便更好地为大企业服务，”Hudson Square Research的分析师Daniel Ernst称。

“PC和打印机业务仍处于长期下滑趋势，尽管惠普对此项业务管理得还不错，但公司拆分后这块业务面临的挑战将只增不减，因为需求继续下滑，且商品化趋势迫使价格进一步下跌。”

华尔街日报引述一位消息人士称，计划拟定惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在PC和打印机业务剥离出去后的所谓新的企业公司担任执行长，同时还担任PC和打印机公司的董事长。

惠普现任首席独立董事Patricia Russo将担任企业公司的董事长。报导称，Dion Weisler将就任PC和打印机公司的执行长一职，他目前是该部门的高管。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 徐文焰/郑茵)

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