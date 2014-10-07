惠普一分为二市场叫好 但成长前景启人疑窦

路透西雅图/旧金山10月6日 - 惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)周一宣布分拆该公司个人电脑(PC)与打印机业务后，似乎寄希望于3D打印这类成长市场，以及个人电脑销售小幅回温，不过部分市场人士抱持怀疑态度。

对于惠普将个人电脑与打印业务，从其企业硬件与服务业务分拆出来的举措，投资人与分析师普遍表示赞赏，惠普股价大涨将近5%。不过部分人士对分拆之举表示怀疑，质疑新惠普公司(HP Inc)能否从桌上型电脑市场看似行将就木的颓势中突围。

“惠普公司会是还不错的抢钱机器，但成长势必面临一番挣扎，”Standard Life Investments投资组合经理Brian Fox表示，“就改善成长前景而言，他们能做的并不多。”

分拆确实打造了一家能够提供强劲现金流、高股息收益，以及在市场占据重要地位的公司。不过Bernstein的Toni Sacconaghi指出，这同时也可能导致中长期营运成本升高，加上与易安信电脑系统 EMC.N的并购谈判破局，可能反映出惠普提升内生性获利成长的能力不足。

科技研究企业Gartner预测，随着PC从三年来因平板电脑和智能手机销售大增而引发的跌势中反弹，未来几年全球出货量料将“缓慢但持续”增长。但想要重写2011年的辉煌，最早要到2018年。

况且，PC业的增长预计不会来自惠普的支柱产品台式机和笔记本电脑，而是苹果的MacBook Air、谷歌的Chromebooks及微软的Surface Pro等新生代移动电脑。

惠普是PC和打印机领域的主力军，这两者将会占惠普本年度1,120亿美元营收的大约一半。但Sacconaghi在研究报告中称，新惠普公司“可能被定位成增长缓慢或没有增长、现金收入丰厚的业务”。他估计未来几年新惠普公司营收每年减少约1%。

“目前还不清楚，这次分拆是否一定会吸引到新投资者，或像其他分拆行动一样释放价值，”Sacconaghi称。

过去12个月来，惠普股价累计涨78%，同期标准普尔500指数升17%。但该公司仍是最便宜的科技股之一，其未来12个月预估市盈率约为9倍，而大型科技企业的预估市盈率平均接近12倍。(完)

(编译 陈宗琦/于春红; 审校 张明钧/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。