惠普董事会通过公司一分为二的分拆案

路透10月1日 - 惠普(HPQ.N)表示，其董事会已通过先前宣布的分拆案，公司将一分为二，分成电脑和打印机，以及企业硬件和服务两家公司。

惠普周四表示，其预期将分拆成惠普企业公司及惠普公司，将于11月1日完成分拆。

在这一天之后，由企业硬件和服务业务所组成的惠普企业，将以"HPE"的股号在纽约证交所交易。

而由电脑和打印机业务所组成的惠普公司，将继续以目前的股号交易。

惠普股价周四收报25.35美元，下跌1.02%。(完)