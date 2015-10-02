惠普董事会通过公司一分为二的分拆案

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月1日 - 惠普(HPQ.N)表示，其董事会已通过先前宣布的分拆案，公司将一分为二，分成电脑和打印机，以及企业硬件和服务两家公司。
惠普周四表示，其预期将分拆成惠普企业公司及惠普公司，将于11月1日完成分拆。
在这一天之后，由企业硬件和服务业务所组成的惠普企业，将以"HPE"的股号在纽约证交所交易。
而由电脑和打印机业务所组成的惠普公司，将继续以目前的股号交易。
惠普股价周四收报25.35美元，下跌1.02%。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。