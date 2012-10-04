惠普财测令人失望 股价挫至九年最低

2009年8月4日在惠普日内瓦办公室前拍到的公司标志。 REUTERS/Denis Balibouse

* 惠特曼认为高层更迭导致企业转型缓慢

* 称从2014财年才能开始看到明显复苏

* 预期2013年企业服务部门勉强盈利

路透旧金山10月3日电---美国惠普(HPQ.N)股价周三挫至九年低点,之前惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)警告称2013年获利意外急剧下降,软件(软体)部门以外其它部门的营收都将下滑.

华尔街原本期望惠特曼的重整计划尽快见效.该计划的重点是把惠普转型为可以挑战挑战IBM(IBM.N)和戴尔DELL.O的企业计算公司.

惠特曼执掌惠普刚一年多时间.她对投资人表示,只有到2014财年,惠普才会开始明显复苏,届时投资开始产生效果.

她认为,过去几年史无前例的高层更迭拖延了惠普的转型脚步.

分析师称,惠普正艰难支撑着自身在华尔街的信誉,同时在竞争日益激烈的PC界竭力应对着利润率大幅下滑、IT支出下滑、以及包括数以千计裁员在内的内部组织调整.

"令我感到惊奇的是,在战略方面没有真正提到任何新的东西,问题是投资者对当前的战略缺乏信心,"Sterne Agee分析师Shaw Wu表示.

周三惠普的股价重挫13%,创2011年8月以来最大单日跌幅.惠普是以营收计规模最大的美国科技公司.

惠普对企业服务的展望特别悲观.企业服务是惠特曼拯救计划的关键组成部分.

2013会计年度惠普企业服务的营收料大降11-13%,几乎不会盈利,而且营运利润率料在0-3%之间.这与IBM(IBM.N)的情况形成了鲜明的对比.IBM上调了全年获利预估,说明尽管第二季软件营收持平且服务业务营收下滑2%,但该公司仍有能力控制成本.

惠特曼正试图通过裁员、削减成本、以及拓展至企业计算服务等具备较长期潜力的领域,来振兴这家曾在业界具有标志性意义的企业.

"惠普面临的最大挑战一直是CEO及管理层变动,导致战略选择前後矛盾,坦率地说,出现了一些重大的执行失误,"惠特曼在投资者会议上表示.

"这一点很重要,因为其结果导致我们将需要花费更长时间来修正航向,"她补充说.

**管理层频繁更迭**

惠普经历了数年的管理层动荡.前执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)在任11个月,多个部门的管理层纷纷离职,包括网络部门负责人Marius Haas.

阿波泰克尔的前任、现任甲骨文ORCL.O总裁的赫德因性骚扰丑闻也是突然离职.

惠普正尝试转型为一家类似IBM的企业计算服务提供商,同时削减费用以改善业绩.

惠普将在未来两年裁员2.9万人,并且已经减计108亿美元,主要与EDS服务业务减计相关.同时,其业务继续遭到企业支出及个人电脑需求放缓的冲击.

公司预计2013会计年度,剔除重组费用及其他项目的获利介於每股3.40-3.60美元之间.这远低於汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期的4.18美元.

很大一部分原因在於企业部门营收料大幅下降.

7月季度的营业利润下跌22%,个人电脑(PC)业务下滑28%.

惠普全球企业部门的代理主管Mike Nefkens说,2013财年"将是整顿及发展的一年."

"我们预计长期成长将重回3-5%的区间,长期获利将在7-9%之间."他说.

惠特曼誓言将减少产品项目并删减成本,试图在宏观经济恶化当中让惠普复苏起来.她曾说过必须花上五年的时间,才能见到成效.

惠特曼说,惠普最终将仍得在智能手机市场竞争,但她未说明任何计划.她表示惠普没有计划在2013年推出智能手机.

惠普股价在纽约证交所收低13%,报14.91美元.(完)

--编译 张涛/兰秀娟/王兴亚/李婷仪;审校 孙茉莉

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