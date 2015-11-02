美国热股：分拆后的新惠普表现好于惠普企业，前者急升11%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月2日 - 原惠普公司(Hewlett-Packard Co)一分为二后的两支股票周一首日上市交易，新惠普 早盘表现好于惠普企业 ，前者最多升11%。
原惠普公司于11月1日完成分拆，由电脑和打印机业务所组成的惠普公司，继续以原惠普公司的代码交易。由企业硬件和服务业务所组成的惠普企业，以"HPE"的股号在纽约证交所交易。
惠普企业周一早盘至多升3%。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。