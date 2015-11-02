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市场报道 | 2015年 11月 2日 星期一 23:52 BJT

美国热股：分拆后的新惠普表现好于惠普企业，前者急升11%

路透11月2日 - 原惠普公司(Hewlett-Packard Co)一分为二后的两支股票周一首日上市交易，新惠普 早盘表现好于惠普企业 ，前者最多升11%。

原惠普公司于11月1日完成分拆，由电脑和打印机业务所组成的惠普公司，继续以原惠普公司的代码交易。由企业硬件和服务业务所组成的惠普企业，以"HPE"的股号在纽约证交所交易。

惠普企业周一早盘至多升3%。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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