惠普营收连续四个季度下滑 股价盘后下挫4%

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透8月20日 - 全球第二大个人电脑制造商惠普(HPQ.N)周四公布，第三季营收连续第四个季度下滑，受个人电脑(PC)市场低迷以及企业对其服务的需求下降拖累。
惠普预计全年调整后的获利将低于预估，股价在周四盘后交易中一度下挫4%。
执行长惠特曼称，令PC市场受压的因素料在第四季持续，且将延续到下个财年的后期。
惠普今年稍晚将分拆为两个上市公司，将电脑与打印机业务从快速成长的企业硬件与服务业务中分离出来。
公司多年来在惠特曼领军下的重组目前已经接近尾声。重组包括裁员5.5万人。
财务长Cathie Lesjak称，公司预计到10月底时裁员人数可能会最多增加5%。
PC销量大幅下滑已令惠普遭受重创。该公司在过去16个季度中，有15个季度公布营收下降。
全球PC销量下滑之势在2015年第二季有所加剧，因为客户在等待Windows 10于7月面市。
因此，惠普PC与打印机业务营收在截止7月31日的第三季下降11.5%。
企业服务部门营收减少11%，而企业集团营收微升2%。
该公司还表示，10月止的全年度经调整后的每股盈余(EPS)预估为介于3.59-3.65美元，基本低于分析师平均预估的3.64美元。
第三季总营收下降8.1%至253.5亿美元，亦受到美元走强的打击。
扣除特殊项目的EPS为0.88美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计惠普第三季EPS为0.85美元，营收254.4亿美元。
截至周四收盘，惠普股价今年以来下挫近32%，同期标普500指数.SPX仅下跌1.1%。(完)
(编译 张荻/徐文焰；审校 李婷仪/戴素萍)
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