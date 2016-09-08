惠普企业将软件资产与英国Micro Focus合并 交易价值88亿美元

路透9月7日 - 惠普企业(HPE)(HPE.N)与英国Micro Focus International(MCRO.L)周三称，惠普企业将进行业务拆分，将非核心软件资产与Micro Focus合并，该笔交易价值88亿美元。Micro Focus是位于英国纽伯里的一家跨国软件公司。

惠普企业执行长惠特曼(Meg Whitman)计划将公司的策略转向部分关键领域，如网络、存储和技术服务，本次合并是惠特曼计划的一部分。去年原惠普公司分拆成两家公司，其中惠普公司由打印机和个人电脑业务组成，惠普企业由企业硬件和服务业务组成。

“今天宣布这一消息，我们正在迈出重要的一步，来实现着眼客户和未来打造增长更快、利润更高、现金流更强企业的愿景，”惠特曼在声明中称。

惠普企业与Micro Focus的合并交易是与惠普企业的季报一起公布的。第三季，惠普企业净营收122亿美元，比去年同期的131亿美元下降6%。

同一天，戴尔与储存设备制造商EMC的合并交易完成。这两家公司是惠普企业的最大竞争对手。

该交易对惠普料将是免税的。 Micro Focus将向惠普企业支付25亿美元的现金；惠普企业股东则将持有合并后公司50.1%的股权，合并后公司将以Micro Focus作为公司名称，并由其管理人员经营。惠普表示，其将支付7亿美元的资产分拆相关一次性成本。

Micro Focus市值44.5亿英镑(60亿美元)，该公司一直透过收购来促进成长，这宗收购案是该公司历来最大。今年稍早，Micro Focus甫以5.4亿美元收购美国企业Serena Software。

Micro Focus执行董事长Kevin Loosemore表示，“现在是基础软件市场整合的好时机，该收购案将诞生这一领域的领跑企业之一。”

惠普企业是在英国公投退欧后最新一家在英国寻求扩张机会的公司。鉴于当前的汇率，英国企业的估值已相对处于低位。

这宗与Micro Focus业务合并是由Sky News率先报导。(完)