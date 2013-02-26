惠普将webOS操作系统出售给LG电子

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山2月25日 - 惠普 周一称，该公司将向韩国LG电子 出售webOS移动操作系统。惠普2010年以12亿美元收购Palm，从而取得该业务。

LG电子会将该操作系统用于其“智能”或网络电视终端。在提议收购WebOS业务前，LG电子与惠普在该业务上有过合作。

按照协议条款，LG电子获得WebOS的源代码、相关文件、工程团队、各种关联网站、以及惠普的知识产权许可，其中包括涵盖基本操作系统和用户界面技术的各项专利。

惠普运营长Bill Veghte接受采访时称，该公司将保留与webOS云服务相关的专利和所有技术。

LG电子总裁兼首席技术官Skott Ahn称，该公司首先会将webOS配置到智能电视产品中，“未来则希望将（webOS）使用到其他所有设备上”。

LG电子和惠普均不愿透露交易的具体条款。（完）