惠普将webOS操作系统出售给LG电子

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山2月25日 - 惠普 周一称，该公司将向韩国LG电子 出售webOS移动操作系统。惠普2010年以12亿美元收购Palm，从而取得该业务。
LG电子会将该操作系统用于其“智能”或网络电视终端。在提议收购WebOS业务前，LG电子与惠普在该业务上有过合作。
按照协议条款，LG电子获得WebOS的源代码、相关文件、工程团队、各种关联网站、以及惠普的知识产权许可，其中包括涵盖基本操作系统和用户界面技术的各项专利。
惠普运营长Bill Veghte接受采访时称，该公司将保留与webOS云服务相关的专利和所有技术。
LG电子总裁兼首席技术官Skott Ahn称，该公司首先会将webOS配置到智能电视产品中，“未来则希望将（webOS）使用到其他所有设备上”。
LG电子和惠普均不愿透露交易的具体条款。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。