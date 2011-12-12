惠普开源webOS操作系统

惠普决定向开发者和企业开放其webOS移动操作系统，此举似乎有意挑战谷歌备受手机厂商青睐的安卓平台。

路透旧金山12月9日电（记者 Poornima Gupta）---惠普(HPQ.N)决定向开发者和企业开放其webOS移动操作系统，此举似乎有意挑战谷歌(GOOG.O)备受手机厂商青睐的安卓平台。

惠普2010年以12亿美元从Palm手中购得webOS，大举进军智能手机和平板电脑市场。在各种努力失利之後，惠普则思谋如何能收回投资。

该公司执行长惠特曼（Meg Whitman）称，该公司考虑了关於webOS的多种选择，包括出售或关闭该部门。

惠普将按开源许可协议开放webOS，但尚未确定相关条款。

惠特曼称，在确定许可条款前，该公司将徵求开发者的意见。

她说："我们喜欢安卓采用的方式，安卓拥有一个大型的开发者社区及硬件群体，正像野火般蔓延。"

她并表示，安卓系统过於分散化，惠普希望避免这种情况。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。