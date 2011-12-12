惠普开源webOS操作系统

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山12月9日电（记者 Poornima Gupta）---惠普(HPQ.N)决定向开发者和企业开放其webOS移动操作系统，此举似乎有意挑战谷歌(GOOG.O)备受手机厂商青睐的安卓平台。
惠普2010年以12亿美元从Palm手中购得webOS，大举进军智能手机和平板电脑市场。在各种努力失利之後，惠普则思谋如何能收回投资。
该公司执行长惠特曼（Meg Whitman）称，该公司考虑了关於webOS的多种选择，包括出售或关闭该部门。
惠普将按开源许可协议开放webOS，但尚未确定相关条款。
惠特曼称，在确定许可条款前，该公司将徵求开发者的意见。
她说："我们喜欢安卓采用的方式，安卓拥有一个大型的开发者社区及硬件群体，正像野火般蔓延。"
她并表示，安卓系统过於分散化，惠普希望避免这种情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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