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中国财经 | 2015年 5月 22日 星期五 12:00 BJT

惠普作价23亿美元出售中国业务股权 与紫光集团结盟

路透香港5月22日 - 惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)将作价至少23亿美元，向中国紫光集团出售其中国数据网络业务51%的控股股权，与其缔结伙伴关系，旨在打造一家中国高科技领军企业。

清华控股旗下子公司紫光股份(000938.SZ)在周四晚间递交给深圳交易所的公告中称，公司将斥资至少23亿美元，收购惠普华三通信(H3C Technologies)的51%股权。

惠普在周四的公告中称，将与清华控股缔结伙伴关系，在中国建立一家集团公司，纳入华三通信的网络业务及其在中国的服务器(伺服器)、数据存储以及技术支持业务。

惠普在公告中称，对华三的估值为45亿美元。据知情人士上月对路透表示，该公司之前对华三的估值为55亿美元。

自从美国国家安全局前约聘人员斯诺登(Edward Snowden)揭露美国企业涉入网络间谍计划之后，西方科技公司就一直难以争取到中国客户。很多西方企业目前正在寻找中国合作伙伴，或干脆向中国买家悉数出售资产。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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