惠普作价23亿美元出售中国业务股权 与紫光集团结盟

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透香港5月22日 - 惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)将作价至少23亿美元，向中国紫光集团出售其中国数据网络业务51%的控股股权，与其缔结伙伴关系，旨在打造一家中国高科技领军企业。
清华控股旗下子公司紫光股份(000938.SZ)在周四晚间递交给深圳交易所的公告中称，公司将斥资至少23亿美元，收购惠普华三通信(H3C Technologies)的51%股权。
惠普在周四的公告中称，将与清华控股缔结伙伴关系，在中国建立一家集团公司，纳入华三通信的网络业务及其在中国的服务器(伺服器)、数据存储以及技术支持业务。
惠普在公告中称，对华三的估值为45亿美元。据知情人士上月对路透表示，该公司之前对华三的估值为55亿美元。
自从美国国家安全局前约聘人员斯诺登(Edward Snowden)揭露美国企业涉入网络间谍计划之后，西方科技公司就一直难以争取到中国客户。很多西方企业目前正在寻找中国合作伙伴，或干脆向中国买家悉数出售资产。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。