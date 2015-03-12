摩根大通被诉在加州参与操纵电力市场价格

路透华盛顿3月11日 - 美国以资产记最大的银行摩根大通(JPM.N)遭到集体诉讼，被指控参与加州电力市场的欺诈和操纵行为。

原告起诉摩根大通在2010-2012年出售加州几家燃气发电厂的电力时，违反欺诈与腐败组织法(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)。

原告要求，对因摩根大通被指控行为支付偏高电价的加州居民进行损害赔偿。

摩根大通未立即回应置评请求。(完)

(编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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