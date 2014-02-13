独家：人力资源软件商Kronos拒绝逾45亿美元收购报价--消息

路透纽约2月12日 -根据知情消息人士称，人力资源管理软件企业Kronos的私募股权所有人拒绝了对该公司估值超过45亿美元的收购报价，让这笔12个月来最大的科技业杠杆收购案陷入不确定状态。

消息人士周三表示，Advent International、黑石集团(百仕通)(BX.N)、贝恩资本(BainCapital)上周向Kronos提交了具有约束力的要约。Kronos是Workday(WDAY.N)的竞争对手。

该消息人士称，在研究了高达46亿美元的报价后，Kronos所有者Hellman & Friedman LLC和JMIEquity对报价方表示，价格过低，无法完成出售。

三位消息人士说，Hellman & Friedman LLC和JMIEquity另行提议这次只出售少部分股权，但潜在收购方已经拒绝了这一方案。

目前尚不清楚Kronos能否与前述买家之一达成更高价格的协议，也不确定该公司所有人目前是否会暂时搁置出售，未来再做尝试。

一知情人士称，收购方上周提交了最佳和最终出价。该人士要求不具名，因相关商谈未公开。

Kronos、Hellman & Friedman、黑石集团和贝恩资本的代表人均未立即回应置评要求，而JMIEquity与Advent拒绝评论。

Kronos暂停出售，凸显了卖方的高期望。该公司为100多个国家的公司和机构提供人力管理服务。

虽然甲骨文(Oracle)ORCL.O、IBM(IBM.N)和思爱普(SAP)(SAPG.DE)这次都没有接洽Kronos，但私募股权所有人期待它们有朝一日愿意以高价收购Kronos。(完)

(编译 洪曦/朱晓军；审校 白云)

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