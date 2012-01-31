原甲骨文高管成京东商城首任CTO

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透北京1月31日电---中国电子商务企业--京东商城周二宣布,任命原甲骨文ORCL.O全球副总裁王亚卿为公司首任CTO(首席技术官),以使京东商城的技术平台更适合处理海量数据信息
京东商城在一封新闻稿中称,CTO职位的设立是该公司战略转型的关键步骤,王亚卿将根据京东商城的发展战略,从整体上架构公司的技术体系,以支撑公司业务的高速发展,并持续投入新技术的研发和部署.
新闻稿援引王亚卿称,随着整个中国电子商务市场的规模增长到一定程度,互联网零售行业的竞争将从市场驱动阶段进入技术驱动阶段.
"决定未来10年互联网零售企业命运的将不再只是渠道的优劣、价格的高低和服务的好坏,底层技术的可靠性、扩展性、稳定性以及对新技术的研发、吸收和利用将构成京东商城集团新的成长动力和竞争力."他表示.
王亚卿曾在全球数据库企业甲骨文(Oracle)服务13年,主管数据库、中间件和云计算领域的研发.
京东商城於现为中国第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于淘宝商城.
--记者 黄运涛; 审校 黄凯
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