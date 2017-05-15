华融金控与港桥成立能源以及定息基金 发掘一带一路机会

路透香港5月15日 - 中国华融(2799.HK)的香港分支--华融金控(0993.HK)周一称，与中国港桥控股(2323.HK)成立能源以及定息基金，以发掘“一带一路”国策之下的投资机会。

据公告，华融金控与港桥将成立两个基金，规模各为7.8亿港元（1亿美元），华融金控占每一个基金规模78%。

基金甲旨在对有关能源、采矿或农业业务或与上述任何一项业务相关之基建之股权、股权相关投资、固定收入证券、债务工具及贷款作出投资；而基金乙旨在对固定收入证券、债务工具及贷款（包括但不限于贷款、可换股债券、固定收入证券、货币市场、可换股证券）作出投资。

华融金控表示，“成立基金将有助本公司发掘中国政府一带一路国策下之投资机会，与此同时，透过作为优先级有限合伙人投资于基金，预期将为本集团带来稳定回报。”

港桥主要从事印刷线路板业务，并正向投资及资产管理业务转型，致力于搭建一个具长期价值增长的海外金融控股平台。

除了成立基金之外，华融金控于4月初与港桥订立协议，向后者的子公司提供本金总额4.5亿港元之两年期贷款，年利率为7.5%。贷款由港桥提供担保，并以香港创业板公司航空互联集团(8176.HK)约4,167万股以及Jade Summits之27.5%股份作抵押。（完）

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