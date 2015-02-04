恒生银行称不时检视持有兴业银行的各种策略 惟未有任何决定

路透香港2月4日 - 对于有媒体指香港主要银行--恒生银行(0011.HK)有可能出售所持兴业银行(601166.SS)的10.87%股份，该行公告称，不时检视对于持有相关股份的各种策略，当中包括可能出售全部或部分相关股份，但强调目前未有任何决定。

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下恒生银行称，其已持有兴业银行股份超过10年，与其他主要的投资一样，其不时检视对于持有该等股份的各种策略，当中包括可能出售全部或部分相关股份。

＂本行强调本行并未就有关该等策略的可能性作出任何决定，而有关的检视既有可能会导致相关买卖，亦可能不会导致有任何买卖。＂恒生银行称。

以兴业银行周二收盘价14.4元人民币计算，恒生持有10.87%股权即约20.71亿股已发行股本，价值约298亿元人民币。

恒生银行周二收报136.4港元，市值逾2,600亿港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。