恒生银行称不时检视持有兴业银行的各种策略 惟未有任何决定

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透香港2月4日 - 对于有媒体指香港主要银行--恒生银行(0011.HK)有可能出售所持兴业银行(601166.SS)的10.87%股份，该行公告称，不时检视对于持有相关股份的各种策略，当中包括可能出售全部或部分相关股份，但强调目前未有任何决定。
汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下恒生银行称，其已持有兴业银行股份超过10年，与其他主要的投资一样，其不时检视对于持有该等股份的各种策略，当中包括可能出售全部或部分相关股份。
＂本行强调本行并未就有关该等策略的可能性作出任何决定，而有关的检视既有可能会导致相关买卖，亦可能不会导致有任何买卖。＂恒生银行称。
以兴业银行周二收盘价14.4元人民币计算，恒生持有10.87%股权即约20.71亿股已发行股本，价值约298亿元人民币。
恒生银行周二收报136.4港元，市值逾2,600亿港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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