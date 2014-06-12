恒生银行下调香港今年零售销售增速预测至5%

路透香港6月12日 - 恒生银行(0011.HK)发表研究报告，将香港2014年全年零售销售额增长预测，由原来的13%下调至5%，因预期财富效应将限制消费升幅，家庭开支增幅逊于以前，相关影响将无可避免反映在零售数字之上。

该行最新一期《香港经济脉搏》指出，与其他亚洲经济体不同，香港首季经济增长放缓主要因为私人消费动力转弱所致。但劳动收入增长减慢引致私人消费表现欠佳应非主要原因。该行硏究显示，在市民收入不变的前提下，本地私人消费动力大不如前，乃由于消费意欲显着下降所致。

＂我们认为，股票及楼房价格滑落造成的负财富效应，方为导致消费意欲下滑的合理解释。我们估算，财富效应的影响于今年首季由正转负，对整体消费增长的影响约为0.2个百分点。＂报告称。

该行指出，消费开支稳定扩张，为香港过去数年宏观经济发展的一大亮点。本港私人消费开支自2009年触及低位后持续回升，在2010-13年期间，私人消费年均增幅高于同期本地生产总值增幅1.7个百分点。自2009年以来，私人消费增长是本港经济复苏的主要动力。

然而，与其他亚洲经济体不同，本港今年首季经济增长放缓主要因为私人消费动力转弱，其增幅仅为2%，远逊于市场对消费可维持理想增长的预期。

报告称，过去数季消费意欲下滑，是本地私人消费动力大不如前的主因，是股票及楼房价格滑落造成的负财富效应。从2009-13年间，本港家庭持有的总财富净值年均增长13%，但今年首季却下跌3%。

该行表示，对本港消费前景仍持审慎态度。预期今年余下时间，收入效应将对私人消费提供温和支持，惟财富效应将限制消费升幅。考虑到居民消费占本港整体零售销售总值逾六成，而家庭开支增幅逊于以前，相关影响无可避免将反映在零售数字之上，因此把2014年全年零售销售额增长预测由原来的13%下调至5%。

香港4月零售销售货值及销售货量按年分别下跌9.8%及9.5%，为连第三个月下降，因为珠宝、钟表等高价品销量急跌所致，但本地消费意欲仍正面。政府并料短期内，零售业务前景会继续受基数效应及旅客消费模式转变所影响。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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