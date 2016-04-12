徽商银行计划境外发行60亿元人民币优先股 用以补充其他一级资本

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月12日 - 中国中部地区最大的城市商业银行--徽商银行(3698.HK)拟在境外非公开发行总规模不超过6,000万股，募集资金不超过等值人民币60亿元的优先股，用于补充本行其他一级资本。
面对经济下行及利率市场化的大环境，中国城市商业银行普遍面临补充资本的压力，以应对逐渐下降的资本充足率、日益严苛的监管环境及激烈的竞争。徽商银行补充资本的计划亦一直在进行。
刊登在港交所的公告显示，该行境外优先股的初始强制转股价格为港币4.44元，假设所有境外优先股均发生转股，转股时发行的H股的数量不会超过逾16.1亿股H股。
徽商银行2015年年报数据显示，该行去年资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.25%、9.80%，资本充足率同比降0.16个百分点，核心一级资本充足率同比降1.7个百分点。
去年7月，徽商银行获得在全国银行间债券市场发行不超过80亿元人民币的二级资本债批复，募集资金用于补充该行二级资本。
该行董事长李宏鸣曾在2015中期业绩记者会中表示，发行A股新股的计划，要看国家策略方向再作考虑，如计划未能起动，会考虑增发H股或优先股等不同集资渠道，以补充资金需要。
徽商银行于2015年6月曾向证监会提交了在A股上市的申请。3月底公司公告，拟将A股发行方案的有效期延长12个月，即至2017年5月28日。
去年11月，中国银监会安徽银监局批复同意了徽商银行拟在H股非公开发行规模不超过6.32亿股的增资方案，不久后，该行于与中国金港订立投资协议，向其配股5.72亿H股，但今年2月底，协议因先决条件未全部满足而终止。
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)（完）
(记者 赵红梅；审校 曾祥进)
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