徽商银行计划境外发行60亿元人民币优先股 用以补充其他一级资本

路透香港4月12日 - 中国中部地区最大的城市商业银行--徽商银行(3698.HK)拟在境外非公开发行总规模不超过6,000万股，募集资金不超过等值人民币60亿元的优先股，用于补充本行其他一级资本。

面对经济下行及利率市场化的大环境，中国城市商业银行普遍面临补充资本的压力，以应对逐渐下降的资本充足率、日益严苛的监管环境及激烈的竞争。徽商银行补充资本的计划亦一直在进行。

刊登在港交所的公告显示，该行境外优先股的初始强制转股价格为港币4.44元，假设所有境外优先股均发生转股，转股时发行的H股的数量不会超过逾16.1亿股H股。

徽商银行2015年年报数据显示，该行去年资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.25%、9.80%，资本充足率同比降0.16个百分点，核心一级资本充足率同比降1.7个百分点。

去年7月，徽商银行获得在全国银行间债券市场发行不超过80亿元人民币的二级资本债批复，募集资金用于补充该行二级资本。

该行董事长李宏鸣曾在2015中期业绩记者会中表示，发行A股新股的计划，要看国家策略方向再作考虑，如计划未能起动，会考虑增发H股或优先股等不同集资渠道，以补充资金需要。

徽商银行于2015年6月曾向证监会提交了在A股上市的申请。3月底公司公告，拟将A股发行方案的有效期延长12个月，即至2017年5月28日。

去年11月，中国银监会安徽银监局批复同意了徽商银行拟在H股非公开发行规模不超过6.32亿股的增资方案，不久后，该行于与中国金港订立投资协议，向其配股5.72亿H股，但今年2月底，协议因先决条件未全部满足而终止。

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)（完）