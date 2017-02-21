汇丰控股2016年税前利润下滑62% 受一次性支出拖累

路透香港2月21日 - 汇丰控股(HSBA.L)公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。

汇丰公布，2016年税前利润为71亿美元，不及上年的188.7亿美元，亦低于汤森路透数据中分析师平均预估的144亿美元。

汇丰周二在提交给证交所的声明中称，2016年获利反映了其欧洲全球私人银行业务商誉减值32亿美元，以及巴西业务出售的影响。

因受益于美元升值和资本水平增强，自英国6月公投退欧以来，汇丰股价以53%的涨幅跻身欧洲表现最佳的银行股之列，同期STOXX Europe 600银行股指数.SX7P涨28%。(完)