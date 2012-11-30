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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 10:09 BJT

汇丰称中国股市当前正处在拐点

汇丰环球投资管理亚太区投资总监马浩德(Bill Maldonado)称，随着中国经济增长显现“确凿证据”，且企业盈利开始回升，中国股市目前正处在拐点。他认为大中华区是2013年全球三大首选投资机遇之一。图为中国一家券商营业厅的电子显示屏。路透

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