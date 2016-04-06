汇丰预料至2020年A股市值达10-12万亿美元 增幅至少五成

路透香港4月6日 - 投行汇丰的报告称，预期在深港通、A股加入MSCI以及上市机制改革的帮助下，至2020年A股市值可能增至10-12万亿美元，增幅五至七成。

A股市场自去年6月高位回落超过40%，期间有三次幅度为25-30%的主要调整。汇丰认为，今年A股市场波动性进一步增加，原因包括A股此前在短短9个月内有三次主要调整，不排除会再次发生；此外，带动动力买卖增加的所谓的“绝对回报”产品大卖以及股市的金融杠杆高企。

汇丰中国股票策略师孙瑜在其报告中称，短期而言，A股需时复元，但药方在手，因深港通很大机会于年底前推出，将为外国投资者提供具“新经济”代表性的小型、民企作投资选择。同时，MSCI明晟(MSCI.N)很有机会于6月宣布将A股纳入其新兴市场指数，而中国全国中小企业股份转让系统（新三板）上市机制改善有助吸引更多企业上市。

“长远而言，前途依然光明。”他说，“现时A股的市值大约7万亿美元，我们预测A股市值将增长50-70%，届2020年达到10-12万亿美元，主要由回报、新股融资以及家庭储蓄投向金融产品的因素带动。”

他并指出，美国的证券化率介乎60-140%，平均为110%，但中国目前只有57%。

汇丰重申，对A股评级为“中性”，今年末指数目标分别是沪综指.SSEC3,200点及沪深300.CSI3003,500点，较现水平约有5-7%潜在升幅。

香港时间10:47，沪综指跌0.11%，报3,050.16180点，沪深300跌0.2%，报3,257.95420点。（完）