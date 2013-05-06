汇丰4月服务业PMI降至20个月低位

路透北京5月6日 - 继中国制造业先行指标意外回落，服务业增长亦显现疲态。汇丰中国4月服务业PMI降至20个月低位，与稍早公布的官方非制造业PMI一道，印证中国经济虽温和复苏，但道路仍然崎岖。

汇丰/Markit周一联合公布，中国4月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的54.3大幅回落至51.1，为2011年8月来最低位；就业指数降至荣枯线50下方，为2009年1月来首度收缩。

“制造业增速放缓、房地产调控以及禽流感扩大可能影响了4月服务业活动，并导致其有所降温。而且这也已开始波及就业增长。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他认为，这些都可能加大中国二季度经济增长的风险，经济持续复苏的道路依然崎岖。

Markit提供的新闻稿称，4月中国服务业新业务增长疲弱，创下20个月低位，月内新订单整体仅有小幅增长，这也是服务业经营活动增速放慢的重要因素。价格方面，平均投入成本继续上扬，服务业企业连续三个月提高收费价格。

值得注意的是，虽然服务业界对未来一年的经营前景保持乐观，但经营预期指数降至调查以来的纪录低点。

中国国家统计局上周公布，中国4月官方非制造业商务活动指数降至54.5，上月为55.6，其中新订单和价格指数跌幅居前，凸显整体需求趋缓。

此前出炉的中国4月官方PMI意外逊于预期，降至50.6，新订单、库存等多项指数均下滑，出口订单降至荣枯线下方。汇丰发布的4月中国制造业PMI终值亦和官方数据走势相似，反映出中国经济复苏的脆弱和反复。

4月贸易、通胀以及投资数据将于近期出炉，届时将为判断中国经济走势提供更多线索。

中国一季度国内生产总值(GDP)7.7%的增长率逊预期，对于二季度经济，多数分析人士预计会较前一季有所好转，路透调查的预估中值为8%，但结合最近一系列先行指标，有分析师认为经济增长的风险正在加大，二季度经济面临挑战。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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